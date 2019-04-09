Экономика
Moody’s дало прогноз по регионам РоссииВзгляд.ру вчера в 03:10
Темпы роста доходов в большинстве регионов России в 2019-2020 годах будут низкими, исключением станут сырьевые регионы, а также Москва и Санкт-Петербург, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s представило прогноз по доходам российских регионов в 2019-2020 годах
Rambler News Serviceвчера в 05:36
Moody’s: Татарстан и Башкирия будут и дальше опережать своих конкурентов среди регионов по уровню доходов
Реальное времявчера в 05:14
Moody`s: доходы большинства регионов России в 2019–2020 годах будут расти медленно
Коммерсантъвчера в 03:56
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Политика
Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест
Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заняла военную базу у Триполи
В ходе ожесточенного противостояния бойцам Ливийской национальной армии удалось занять военную базу в 40 километрах от Триполи, которую ранее занимали группировки, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия, сформированному при поддержке Запада.
Обновлено в 04:54
Экономика
Россияне остались без салата «Цезарь»
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Общество
Медведев признался, что в выпускном классе получил двойку в четверти
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался школьникам, что в 10-м классе получил двойку в четверти по одному из предметов, но в итоге исправил ситуацию.
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Чайка назвал причины нарушений в системе ФСИН
По его данным, прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте России.
Обновлено в 04:59
Авто
Suzuki рассказала о новом Jimny для России
Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено вчера в 06:46
Гаджеты
Бюджетная зеркалка Canon EOS 250D сможет записывать видео в 4К
Обновлено вчера в 10:39
Единоборства
Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана
Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Здоровье
Обработку от клещей проведут в парках Подмосковья
Обработка в парках Подмосковья начнется с 15 чисел апреля и будет завершена в середине мая.
Обновлено в 05:23
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Политика
Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»
Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
Обновлено в 05:53
Общество
Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни
Россияне считают достойной зарплату в 66 тыс. рублей, нормальной для жизни в Москве - 100 тыс. рублей.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Врач назвал главную угрозу авитаминоза
Врач общей практики поликлиники № 64 столичного департамента здравоохранения, «Московский врач» Виктория Агальцова предупредила, что авитаминоз может ухудшить работу мозга и привести к депрессии.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»
Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
Обновлено в 01:56
Политика
Шойгу распорядился отправлять сотрудников в горячие точки за бездушие
Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.
Обновлено в 04:32
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Авто
«АвтоВАЗ» прекратил установку штатной сигнализации на LADA Vesta
Автомобили популярного семейства LADA Vesta лишились штатной охранной сигнализации.
Обновлено в 02:27