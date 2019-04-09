Экономика

Moody’s дало прогноз по регионам РоссииВзгляд.ру вчера в 03:10

Темпы роста доходов в большинстве регионов России в 2019-2020 годах будут низкими, исключением станут сырьевые регионы, а также Москва и Санкт-Петербург, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s предрёк статус самых благополучных регионов Татарстану, Башкирии и ХМАО

Life.ruвчера в 08:04

Moody’s дало прогноз по регионам России

Взгляд.рувчера в 03:10

Moody’s представило прогноз по доходам российских регионов в 2019-2020 годах

Rambler News Serviceвчера в 05:36

Moody’s: Татарстан и Башкирия будут и дальше опережать своих конкурентов среди регионов по уровню доходов

Реальное времявчера в 05:14

Moody`s: доходы большинства регионов России в 2019–2020 годах будут расти медленно

Коммерсантъвчера в 03:56

В Moody’s назвали самые благополучные регионы России в 2019-2020 годах

ТАССвчера в 06:49

Темпы роста доходов в большинстве регионов России будут низкими — Moody’s

REGNUMвчера в 05:42
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Происшествия

Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест

Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла военную базу у Триполи

В ходе ожесточенного противостояния бойцам Ливийской национальной армии удалось занять военную базу в 40 километрах от Триполи, которую ранее занимали группировки, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия, сформированному при поддержке Запада.
Обновлено в 04:54
Экономика

Россияне остались без салата «Цезарь»

В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Общество

Медведев признался, что в выпускном классе получил двойку в четверти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался школьникам, что в 10-м классе получил двойку в четверти по одному из предметов, но в итоге исправил ситуацию.
Обновлено в 05:54
Политика

В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Чайка назвал причины нарушений в системе ФСИН

По его данным, прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте России.
Обновлено в 04:59
Авто

Suzuki рассказала о новом Jimny для России

Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено вчера в 06:46
Гаджеты

Бюджетная зеркалка Canon EOS 250D сможет записывать видео в 4К

Обновлено вчера в 10:39
Единоборства

Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана

Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

Обновлено вчера в 02:48
Здоровье

Обработку от клещей проведут в парках Подмосковья

Обработка в парках Подмосковья начнется с 15 чисел апреля и будет завершена в середине мая.
Обновлено в 05:23
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Политика

Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
Обновлено в 05:53
Общество

Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни

Россияне считают достойной зарплату в 66 тыс. рублей, нормальной для жизни в Москве - 100 тыс. рублей.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Здоровье

Врач назвал главную угрозу авитаминоза

Врач общей практики поликлиники № 64 столичного департамента здравоохранения, «Московский врач» Виктория Агальцова предупредила, что авитаминоз может ухудшить работу мозга и привести к депрессии.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»

Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
Обновлено в 01:56
Политика

Шойгу распорядился отправлять сотрудников в горячие точки за бездушие

Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Русский музей: Попытки кражи скульптуры у Михайловского замка не было

Обновлено в 05:54
Политика

Украина расширила санкции против России

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Политика

Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Авто

«АвтоВАЗ» прекратил установку штатной сигнализации на LADA Vesta

Автомобили популярного семейства LADA Vesta лишились штатной охранной сигнализации.
Обновлено в 02:27
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