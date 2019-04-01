Энергетика
Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»REGNUM вчера в 10:01
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
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Moody`s допустило задержку строительства «Северного потока-2» из-за позиции Дании
Коммерсантъвчера в 07:08
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Жириновский придумал, как победить болезни
Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион
На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Финансы
Иностранцы купили ОФЗ на 249 млрд рублей
В I квартале 2019 года иностранные инвесторы приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 249 млрд рублей.
Обновлено в 03:11
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество
Минтруд посоветовал чиновникам не перерабатывать
Министерство труда и соцзащиты рекомендовало госслужащим не перерабатывать.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев
По данным следственного комитета, в ноябре 2015 года Гурьев продал два земельных участка в Уфе общей площадью около 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
По состоянию на 18.50 немецкий индекс DAX растет на 1,35%, французский CAC40 прибавляет 1,03%, британский FTSE поднимается на 0,52%.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57
По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник
Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторов
По итогам торгов 29 марта стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14