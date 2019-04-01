Энергетика

Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»REGNUM вчера в 10:01

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
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Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

РБКвчера в 07:58

Moody`s допустило задержку строительства «Северного потока-2» из-за позиции Дании

Коммерсантъвчера в 07:08

В Moody’s сообщили об угрозе задержки строительства «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 09:34

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток - 2»

Московский Комсомолецвчера в 06:25

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

News.ruвчера в 05:54

Аналитики сообщили о возможных задержках прокладки «СП — 2» из-за требований Дании

ФАНвчера в 05:39

Moody’s: требования Дании к Nord Stream 2 могут привести к задержке прокладки газопровода

ТАССвчера в 05:14
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье

Жириновский придумал, как победить болезни

Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион

На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Финансы

Иностранцы купили ОФЗ на 249 млрд рублей

В I квартале 2019 года иностранные инвесторы приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 249 млрд рублей.
Обновлено в 03:11
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Минтруд посоветовал чиновникам не перерабатывать

Министерство труда и соцзащиты рекомендовало госслужащим не перерабатывать.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев

По данным следственного комитета, в ноябре 2015 года Гурьев продал два земельных участка в Уфе общей площадью около 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы

Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар

По состоянию на 18.50 немецкий индекс DAX растет на 1,35%, французский CAC40 прибавляет 1,03%, британский FTSE поднимается на 0,52%.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57

По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник

Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Происшествия

Задержано иностранное судно, незаконно ловившее крабов в Японском море

Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Кино

О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Энергетика

Нефть дорожает на совокупности факторов

По итогам торгов 29 марта стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
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