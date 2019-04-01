Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»REGNUM 10:01

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего погром в редакции «Коммерсанта» Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который устроил погром в редакции газеты «Коммерсант».

Энергетика Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо после концерта Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.

Авто Toyota презентовала открытую версию минивэна HiAce в Австралии Подразделение японского концерна Toyota в Австралии представило новую версию минивэна HiAce.

Армия и оружие «Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.

Экономика «Роснефть» может создать арктический кластер «При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Политика Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».

Здоровье Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.

Технологии В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Футбол Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.

Космос NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.

Происшествия В Москве объявились охотники на геев За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.