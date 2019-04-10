Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»Спорт-Экспресс 10:25
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Общество
На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»
Правоохранительные органы в Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой вахтовики наряжают оленя в каску и жилет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 07:11
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Политика
США пожелали продлить договор СНВ-3
Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом
Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.
Обновлено в 10:58
Энергетика
В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро
Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика
Порошенко согласовал дату и место дебатов с Зеленским
Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00, сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»
По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Путешествия
Названы самые бюджетные пляжные туры на майские праздники
Как отмечают эксперты, самый дешёвый тур на море для двоих человек обойдётся в чуть более 25 тысяч рублей.
Обновлено в 11:34
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34