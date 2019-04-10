Футбол

Монтелла возглавил «Фиорентину»Спорт-Экспресс 10:25

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

Матч ТВ11:04

Монтелла во второй раз возглавил «Фиорентину»

Чемпионат10:41

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Sports.ru10:33

Монтелла официально стал главным тренером «Фиорентины»

Sport24.ru10:29

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Спорт-Экспресс10:25

Монтелла во второй раз назначен главным тренером «Фиорентины»

ProstoProSport10:50

Монтелла - новый тренер «Фиорентины»

Soccer.ru10:24
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Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Экономика

Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было

Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Общество

На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»

Правоохранительные органы в Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой вахтовики наряжают оленя в каску и жилет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 07:11
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Общество

Россиянин из-за семьи отказался от операции по пересадке головы

Обновлено в 09:08
Политика

США пожелали продлить договор СНВ-3

Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом

Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.
Обновлено в 10:58
Энергетика

В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро

Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика

Порошенко согласовал дату и место дебатов с Зеленским

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00, сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»

По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты

Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
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Путешествия

Названы самые бюджетные пляжные туры на майские праздники

Как отмечают эксперты, самый дешёвый тур на море для двоих человек обойдётся в чуть более 25 тысяч рублей.
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Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

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Винченцо Монтелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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