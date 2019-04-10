Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»Спорт-Экспресс 10:25
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Здоровье
Полиция Кузбасса допрашивает протестующих санитарок
По мнению протестующих, за анонимным сигналом в полицию стоит главврач больницы Ольга Козлова, которая в феврале издала приказ о сокращении 126 штатных единиц санитарок и младших медсестёр.
Обновлено в 17:50
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество
Путин обсудил с Бегловым планы по развитию Петербурга
Беглов не стал скрывать - проблем в Петербурге накопилось. Но сады и школы строятся, а транспортный узел развивается.
Обновлено в 14:04
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Футбол
«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»
Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Космос
Памятнику Гагарину в Люберцах в этом году исполнится 35 лет
Памятник первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину был открыт в Люберцах в 1984 году, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы.
Обновлено в 10:07
Космос
Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера»
Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 10:46
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 15:08
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Космос
Названа мощность взрыва болида в небе над Красноярском
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Технологии
Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G
Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14