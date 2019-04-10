Футбол

Монтелла возглавил «Фиорентину»Спорт-Экспресс 10:25

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

Матч ТВ11:04

Монтелла во второй раз возглавил «Фиорентину»

Чемпионат10:41

Монтелла во второй раз назначен главным тренером «Фиорентины»

ProstoProSport10:50

Монтелла официально стал главным тренером «Фиорентины»

Sport24.ru10:29

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Спорт-Экспресс10:25

Монтелла - новый тренер «Фиорентины»

Soccer.ru10:24

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Sports.ru10:33
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Здоровье

Полиция Кузбасса допрашивает протестующих санитарок

По мнению протестующих, за анонимным сигналом в полицию стоит главврач больницы Ольга Козлова, которая в феврале издала приказ о сокращении 126 штатных единиц санитарок и младших медсестёр.
Обновлено в 17:50
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество

Путин обсудил с Бегловым планы по развитию Петербурга

Беглов не стал скрывать - проблем в Петербурге накопилось. Но сады и школы строятся, а транспортный узел развивается.
Обновлено в 14:04
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Здоровье

1 июня в Волгограде откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

Обновлено в 10:23
Политика

Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Транспорт

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»

Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию огнеметов «Солнцепек»

Обновлено в 06:14
Космос

Памятнику Гагарину в Люберцах в этом году исполнится 35 лет

Памятник первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину был открыт в Люберцах в 1984 году, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы.
Обновлено в 10:07
Космос

Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера»

Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 10:46
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 15:08
Гаджеты

Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Космос

Названа мощность взрыва болида в небе над Красноярском

Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Общество

В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века

Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Технологии

Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14
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Винченцо Монтелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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