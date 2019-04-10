Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»Sports.ru 10:33
Винченцо Монтелла назначен на пост главного тренера «Фиорентины». Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года. Клуб из Флоренции ранее принял отставку Стефано Пиоли с этой должности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Общество
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Иномарка вылетела с моста в Оккервиль в Кудрово
В Кудрово произошла одиночная авария с участием иномарки. Машина вылетела с моста в реку Оккервиль.
Обновлено в 15:43
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Технологии
Что такое «VK коин»: россияне «сходят с ума» по новой криптовалюте
Россияне "сходят с ума" по новой криптовалюте. Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга VK Coin.
Обновлено 08 апреля в 02:08
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил итальянскую "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала волейбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 14:20
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Ливии силы Хафтара сбили военный самолет
Обновлено в 15:33
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Космос
На ближайших к Земле экзопланетах прямо сейчас может развиваться жизнь
Авторы работы отмечают, что наблюдаемая сегодня на Земле жизнь в свое время эволюционировала из существ, развивающихся в период еще большей атаки УФ-излучения, нежели та, которой сейчас подвергается Проксима-В и другие находящиеся поблизости экзопланеты.
Обновлено в 03:38
Политика
Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат
Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Знарок договорился со «Спартаком»
Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
35-летняя жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария поделилась с поклонниками печальной новостью: она беременна в пятый раз, но находится на грани выкидыша.
Обновлено в 15:30
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11