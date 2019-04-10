Футбол

Монтелла возглавил «Фиорентину»Sports.ru 10:33

Винченцо Монтелла назначен на пост главного тренера «Фиорентины». Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года. Клуб из Флоренции ранее принял отставку Стефано Пиоли с этой должности.
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Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

Матч ТВ11:04

Монтелла во второй раз возглавил «Фиорентину»

Чемпионат10:41

Монтелла - новый тренер «Фиорентины»

Soccer.ru10:24

Монтелла официально стал главным тренером «Фиорентины»

Sport24.ru10:29

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Спорт-Экспресс10:25

Монтелла во второй раз назначен главным тренером «Фиорентины»

ProstoProSport10:50

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Sports.ru10:33
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Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Обновлено в 12:41
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Общество

Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
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Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Футбол

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Обновлено в 16:39
Кино

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Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
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Происшествия

Иномарка вылетела с моста в Оккервиль в Кудрово

В Кудрово произошла одиночная авария с участием иномарки. Машина вылетела с моста в реку Оккервиль.
Обновлено в 15:43
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Технологии

Что такое «VK коин»: россияне «сходят с ума» по новой криптовалюте

Россияне "сходят с ума" по новой криптовалюте. Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга VK Coin.
Обновлено 08 апреля в 02:08
Политика

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Технологии

В приложениях такси нашли опасную уязвимость

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил итальянскую "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала волейбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 14:20
Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Обновлено в 15:46
Армия и оружие

В Ливии силы Хафтара сбили военный самолет

Обновлено в 15:33
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Космос

На ближайших к Земле экзопланетах прямо сейчас может развиваться жизнь

Авторы работы отмечают, что наблюдаемая сегодня на Земле жизнь в свое время эволюционировала из существ, развивающихся в период еще большей атаки УФ-излучения, нежели та, которой сейчас подвергается Проксима-В и другие находящиеся поблизости экзопланеты.
Обновлено в 03:38
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Хоккей

Знарок договорился со «Спартаком»

Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

35-летняя жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка

На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария поделилась с поклонниками печальной новостью: она беременна в пятый раз, но находится на грани выкидыша.
Обновлено в 15:30
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
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Винченцо Монтелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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