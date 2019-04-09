Футбол

Монтелла станет новым главным тренером «Фиорентины»Soccer.ru 13:26

«Фиорентина», по всей видимости, определилась с новым главным тренером команды. Сообщается, что фиалки согласовали контракт с Винченцо Монтеллой.
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Источник назвал следующего тренера «Фиорентины»

ProstoProSport13:38

СМИ: Монтелла вновь возглавит «Фиорентину»

Sport24.ru13:27

Монтелла станет новым главным тренером «Фиорентины»

Soccer.ru13:26

СМИ: Монтелла может возглавить «Фиорентину»

Спорт-Экспресс12:45

Монтелла – фаворит на пост главного тренера «Фиорентины»

Sports.ru12:50
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 км

Украина владеет высокоточными ракетами, способными преодолевать расстояние более одной тысячи километров, заявил президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Авто

Старые масл-кары против новых – кто кого?

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика

Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского

На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 14:08
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Политика

Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку

Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:24
Авто

В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA

Обновлено в 09:23
Космос

Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено в 13:48
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Обновлено в 11:14
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Общество

Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток

Пасхальный набор из трёх шоколадных утят задел чувства покупателей британского супермаркета Waitrose.
Обновлено в 10:50
Общество

В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Интернет

Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3

Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Политика

Закон о защите Рунета никак не отразится на пользователях

По словам Левина, новый законопроект никак не отразится на интернет-пользователях или на использовании западных сервисов.
Обновлено в 10:54
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Обновлено в 11:57
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
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Винченцо Монтелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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Стефано Пиоли
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Итальянский футболист, защитник. Позже тренер.
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