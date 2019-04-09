Футбол
Монтелла станет новым главным тренером «Фиорентины»Soccer.ru 13:26
«Фиорентина», по всей видимости, определилась с новым главным тренером команды. Сообщается, что фиалки согласовали контракт с Винченцо Монтеллой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 км
Украина владеет высокоточными ракетами, способными преодолевать расстояние более одной тысячи километров, заявил президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Авто
Старые масл-кары против новых – кто кого?
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике
Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика
Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского
На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 14:08
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Политика
Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку
Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:24
Авто
В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA
Обновлено в 09:23
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено в 13:48
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»
Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Обновлено в 11:14
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток
Пасхальный набор из трёх шоколадных утят задел чувства покупателей британского супермаркета Waitrose.
Обновлено в 10:50
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Политика
Закон о защите Рунета никак не отразится на пользователях
По словам Левина, новый законопроект никак не отразится на интернет-пользователях или на использовании западных сервисов.
Обновлено в 10:54
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 11:57
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11