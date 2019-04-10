Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»Евро-футбол.ру 11:01
"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
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Энергетика
Запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Первый центр амбулаторной онкопомощи откроется в Волгограде в июне
Центр онкологической помощи откроется 1 июня на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1. Сейчас в корпусе продолжается ремонт - обновляют палаты, процедурные, ординаторские и вспомогательные помещения.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Политика
В Киеве приписали Чайковского и Репина к украинской культуре
Обновлено в 10:16
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Финансы
Дефицит бюджета США в марте составил $147 млрд
Дефицит бюджета США в марте 2018-2019 финансового года составил 146,945 миллиарда долларов против дефицита в 233,977 миллиарда долларов в феврале, следует из отчета министерства финансов страны.
Обновлено в 14:17
Наука
В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет
В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.
Обновлено в 10:45
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Авто
Новая Toyota RAV4 выходит на домашний рынок
На домашнем рынке компания намерена продавать порядка 3000 экземпляров нового RAV4 ежемесячно.
Обновлено в 11:16
Экономика
В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Футбол
Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Обновлено в 08:51
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Примечательно, что практически одновременно стало известно и об уходе Талалаева с должности главного тренера армянского "Пюника" - очевидно, у него уже имелась предварительная договоренность с "Химками".
Обновлено в 05:47
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
В Твери в параде Победы примут участие более 1550 человек
В Твери тренировки военных пока не начались, однако редакции тверской комсомолки удалось узнать, сколько человек примут участие в традиционном шествии по областной столице.
Обновлено в 04:14
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Культура
Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе
Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.
Обновлено в 10:58
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11