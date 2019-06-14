Футбол
Монтелла останется тренером «Фиорентины»РИА Новости 16:26
Винченцо Монтелла останется на посту главного тренера "Фиорентины" в следующем сезоне, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. Монтелла возглавил "Фиорентину" в апреле, сменив на посту главного тренера Стефано Пиоли.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Политика
Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возлагает ответственность на нападения на танкеры в Оманском заливе на Тегеран.
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Путешествия
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса
Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Авто
Toyota остаётся в WEC после 2020 года
Заводская команда Toyota продолжит выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость и после 2020 года – в японском концерне заявили об этом после подтверждения нового технического регламента WEC, который вступит в силу в сезоне 2020-2021 гг. Спортпрототип Toyota нового поколения будет представлен осенью 2020-го, он создаётся на базе гиперкара GR Super Sport.
Обновлено в 07:36
Экономика
Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге
Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
Обновлено в 20:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика
ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов
Обновлено в 15:17
Транспорт
В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час
Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Экономика
Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк
Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Транспорт
В Приморском районе сдали первый участок дороги, отремонтированный в рамках нацпроекта
Обновлено в 09:51
Игры
Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера
Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Общество
Елена Шмелева достигла соглашения с главой Курганской области о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие»
В ходе встречи с врио губернатора региона Вадимом Шумковым было принято решение о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие», который будет работать по модели центра «Сириус».
Обновлено в 11:40
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено в 15:44