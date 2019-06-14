Футбол

Монтелла останется тренером «Фиорентины»РИА Новости 16:26

Винченцо Монтелла останется на посту главного тренера "Фиорентины" в следующем сезоне, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. Монтелла возглавил "Фиорентину" в апреле, сменив на посту главного тренера Стефано Пиоли.
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Монтелла останется тренером «Фиорентины» в следующем сезоне

Sport24.ru16:04

Монтелла останется на посту главного тренера «Фиорентины»

Soccer.ru16:47

Монтелла сохранил пост главного тренера «Фиорентины»

Матч ТВ16:16

Монтелла останется тренером «Фиорентины»

РИА Новости16:26

Монтелла продолжит работать на посту главного тренера «Фиорентины»

Чемпионат15:42

Монтелла продолжит тренировать «Фиорентину»

Евро-футбол.ру16:26

Монтелла остался главным тренером «Фиорентины»

Спорт-Экспресс15:16
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты

Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Политика

Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возлагает ответственность на нападения на танкеры в Оманском заливе на Тегеран.
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Путешествия

Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)

Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Гаджеты

TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса

Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Авто

Toyota остаётся в WEC после 2020 года

Заводская команда Toyota продолжит выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость и после 2020 года – в японском концерне заявили об этом после подтверждения нового технического регламента WEC, который вступит в силу в сезоне 2020-2021 гг. Спортпрототип Toyota нового поколения будет представлен осенью 2020-го, он создаётся на базе гиперкара GR Super Sport.
Обновлено в 07:36
Экономика

Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге

Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
Обновлено в 20:51
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Обновлено в 04:39
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика

ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов

Обновлено в 15:17
Транспорт

В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час

Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Экономика

Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк

Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Транспорт

В Приморском районе сдали первый участок дороги, отремонтированный в рамках нацпроекта

Обновлено в 09:51
Игры

Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера

Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Авто

Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки

Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Общество

Елена Шмелева достигла соглашения с главой Курганской области о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие»

В ходе встречи с врио губернатора региона Вадимом Шумковым было принято решение о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие», который будет работать по модели центра «Сириус».
Обновлено в 11:40
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
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Винченцо Монтелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий, ныне - футбольный тренер. С 1999 по 2005 годы провёл 20 матчей за сборную Италии, забил в них 3 гола.
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Rocco B. Commisso
Итальянский бизнесмен
Italian American billionaire businessman, and the Founder, Chairman and CEO of Mediacom, the 5th largest cable television company in the United States. He previously worked for companies including Cablevision, the Royal Bank of Canada, and Chase Manhattan Bank. Since 2017, Commisso has been the owner and chairman of the New York Cosmos.
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