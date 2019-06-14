Футбол

Монтелла останется тренером «Фиорентины»РИА Новости 16:26

Винченцо Монтелла останется на посту главного тренера "Фиорентины" в следующем сезоне, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. Монтелла возглавил "Фиорентину" в апреле, сменив на посту главного тренера Стефано Пиоли.
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Монтелла останется тренером «Фиорентины» в следующем сезоне

Sport24.ru16:04

Монтелла останется на посту главного тренера «Фиорентины»

Soccer.ru16:47

Монтелла сохранил пост главного тренера «Фиорентины»

Матч ТВ16:16

Монтелла останется тренером «Фиорентины»

РИА Новости16:26

Монтелла продолжит работать на посту главного тренера «Фиорентины»

Чемпионат15:42

Монтелла продолжит тренировать «Фиорентину»

Евро-футбол.ру16:26

Монтелла остался главным тренером «Фиорентины»

Спорт-Экспресс15:16
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Сыр побывал в космосе еще в 2010 году вместе с кораблем Dragon, однако до сегодняшнего дня представители SpaceX не рассказывали о секретном грузе аппарата.
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Специалисты рассказали, какое транспортное развитие будет идеальным для Петербурга

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме город и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры.
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Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
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В шорт-листе Почеттино на лето – Ндомбеле, Сессеньон, Дзаньоло и ван де Бек

В шорт-листе оказались полузащитники Танги Ндомбеле («Лион»), Райан Сессеньон («Фулхэм»), Николо Дзаньоло («Рома») и Донни ван де Бек («Аякс»).
Обновлено в 14:48
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

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На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

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«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
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Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

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Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
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АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

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Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

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