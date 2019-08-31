Футбол
Спорт-ЭкспрессМонреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
РИА Новости 03:56
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие
Тысячи жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ
Ранее iReactor писал, что из-за минометных обстрелов ВСУ три села в ДНР остались без света.
iReactor 03:22
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
RT на русском 06:53
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Космос
В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
РИА Новости вчера в 02:57
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
Сотни демонстрантов начали несанкционированное шествие в центре Гонконга
По свидетельству корреспондента ТАСС, участники несанкционированной акции собрались на спортивной площадке в районе Ван Чай и выдвинулись в сторону делового центра.
ТАСС 02:36
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел вчера в 20:59
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне
Московский Комсомолец 06:10
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19