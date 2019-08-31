Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Армия и оружие Тысячи жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ Ранее iReactor писал, что из-за минометных обстрелов ВСУ три села в ДНР остались без света.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Общество Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Футбол Сычёв подписал контракт с «Пюником» Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Транспорт Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Политика Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Космос В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.

Общество В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.

Происшествия Сотни демонстрантов начали несанкционированное шествие в центре Гонконга По свидетельству корреспондента ТАСС, участники несанкционированной акции собрались на спортивной площадке в районе Ван Чай и выдвинулись в сторону делового центра.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Теннис Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.

Политика Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.