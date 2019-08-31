Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМонреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.
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Защитник «Арсенала» Монреаль стал футболистом «Реала Сосьедад»

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Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс04:39

Монреаль перешел из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

Sport24.ru04:36

Защитник «Арсенала» Монреаль перешел в «Реал Сосьедад»

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Sports.ru04:34

«Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере Монреаля

Sportbox.RU04:42

«Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере Монреаля

Матч ТВ04:42
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
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Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
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При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

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Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа

Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
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Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
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«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу.
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Видео: Что можно увидеть в выходные на МАКС-2019

Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции.
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Минобороны успешно запустило «Рокот» с военным спутником

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На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами

На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.
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Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»

35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один.
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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси

В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
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Геями не рождаются. Генетика всего лишь на 25% определяет ориентацию

Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
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В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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Газизов раскритиковал арбитра матча «Уфа» - «Оренбург»

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На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
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Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
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