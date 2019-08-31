Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМонреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.
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Защитник «Арсенала» Монреаль перешел в «Реал Сосьедад»

Советский спорт05:11

Защитник «Арсенала» Монреаль стал футболистом «Реала Сосьедад»

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Монреаль перешел из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

Sport24.ru04:36

Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

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Sports.ru04:34

«Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере Монреаля

Sportbox.RU04:42

«Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере Монреаля

Матч ТВ04:42
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
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Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
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Geely выпустит новый кроссовер на базе Volvo

Весной прошлого года на мотор-шоу в Пекине состоялась презентация концептуального Geely Icon. Теперь новинка обрела серийное воплощение.
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
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Политика

«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»

Lenta.ru 08:16
Политика

Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
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Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

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Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
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Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

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Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Происшествия

Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
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Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
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Общество

Короля Испании выписали из больницы после операции на сердце

Короля Испании Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце.
RT на русском 09:42
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
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Украинцев предупредили об обвале гривны

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
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Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро

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Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
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В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

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Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
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Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

Газета.Ru 01:45
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
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