Футбол
Спорт-ЭкспрессМонреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.
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Культура
Как менялся Ричард Гир за свою кинокарьеру
Телепрограмма 02:14
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Меркурий и Марс выстроятся на линии Солнце — Земля 2 и 3 сентября. Венера в эти дни будет отклонена от них примерно на 5 градусов.
LentaChel.ru 05:13
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Космос
Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews 04:27
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Кино
Какие фильмы британцы считают устаревшими
29% британцев считают фильм «Аватар», вышедший в прокат в 2009 году, уже старым. Однако 35% все же считают его достаточно современным.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Общество
Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии
Усложнение порядка выдачи шенгенских виз в Финляндию может оказать негативное влияние на интерес российских туристов к этой стране, считает замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.
Lenta.ru 05:08
Наука
Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.
МедиаПоток 29 августа в 02:46
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Здоровье
Ранний симптом диабета назвали врачи
Соловей.инфо 05:22
Футбол
Эксперт поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и «Зенитом»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал свое мнение о готовности петербуржцев к матчу восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» и поделился ожиданиями от дерби.
ФАН 05:06
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24