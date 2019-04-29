Футбол
«Монпелье» продлил контракт с главным тренеромSoccer.ru вчера в 08:07
"Монпелье" объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года. Армянский специалист работает с командой с лета 2018 года.
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Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Музыка
Приглашение на открытие фестиваля «Московская весна A Cappella»
На концерте в парке Зарядье для вас выступят и солисты и большой хор, и участники - новички 2019 года, и опытные конкурсанты, и даже обладатели Гран При конкурса-2018 (группа Six Appeal из США).
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
"30 апреля, ориентировочно в 12:00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Экономика
Сбербанк сохранит сниженные ставки по потребительским кредитам до июля
Первоначально госбанк планировал завершить акцию 29 апреля 2019 г. По ее условиям с 1 марта ставки кредитов на любые цели на сумму от 300 000 руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет были снижены относительно базовых на 1 процентный пункт, минимальная ставка опустилась с 12,9 до 11,9% годовых.
Обновлено в 04:02
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено вчера в 07:55
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Мощный пожар охватил половину рынка в Пятигорске
В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 03:12
Транспорт
Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей
Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пожар произошел на Ровенской АЭС на Украине
Отмечается, что радиационный фон в районе станции остается в норме Пожар из-за повреждения трансформатора произошел в понедельник вечером на Ровенской АЭС на Украине, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к "единому гражданству".
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID
Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Нижегородской области осудили массажистку, сломавшую шею ребенку
Суд приговорил жительницу поселка Дальнее Константиново Нижегородской области к полотура годам лишения свободы условно за то, что она во время массажа сломала позвоночник младенцу.
Обновлено в 05:15
Кино
Крис Пратт опубликовал запрещенное видео со съемок «Мстителей»
Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 03:02