Футбол
ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1RT на русском 14:52
Встреча прошла в Монпелье и завершилась со счётом 3:2. В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же. На 62-й минуте Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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