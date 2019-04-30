ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1RT на русском 14:52

Встреча прошла в Монпелье и завершилась со счётом 3:2. В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же. На 62-й минуте Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд.

ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1

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