Футбол

ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1RT на русском 14:52

Встреча прошла в Монпелье и завершилась со счётом 3:2. В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же. На 62-й минуте Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд.
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«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции

Sport24.ru15:19

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:54

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спорт14:54

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:52

«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс14:57

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВ14:53

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт ру12:30
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Виктория Дайнеко обнажила грудь для фото в Нью-Йорке

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Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
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Общество

Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца

Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Футбол

СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Обновлено в 15:11
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Путешествия

На западе Крыма открыт автокемпинг на 1000 мест

В состав автокемпинга входят 250 домиков по типу "дуплекс" В поселке Оленевка (Черноморский район) открыт автокемпинг "Оленевка Village", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.
Обновлено в 14:36
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика

США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
Обновлено в 14:58
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой

Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество

Император Японии Акихито отрёкся от престола

Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка

Обновлено в 14:22
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Экономика

Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»

Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
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Названы самые популярные в мире смартфоны по итогам 2018 года

Рейтинг опубликовали аналитики Counterpoint Research, которые привели данные по самым востребованным смартфонам за прошлый год.
Обновлено в 11:34
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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