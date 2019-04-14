Футбол

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миромСоветский спорт 10:52

У Тулузы единственный мяч забил Калиду Сидибе (67). В параллельном матче Ренн и Ницца победителя выявить не смогли 0:0. После 32 туров лиги 1 Монпелье идет на шестом месте в турнирной таблице.
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«Монпелье» обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru12:12

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миром

Советский спорт10:52

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» победителя не определили

Чемпионат11:40

«Монпелье» победил «Тулузу» в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости11:17

«Монпелье» дома переиграл «Тулузу», «Ренн» сыграл вничью с «Ниццей»

Матч ТВ11:03

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» поделили очки

Спорт-Экспресс10:57

«Монпелье» обыграл «Тулузу» и продолжает борьбу за место в Лиге Европы

Sport24.ru11:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Происшествия

На шахте в Донецкой области произошел обвал

Один горняк погиб, еще двое получили травмы в результате обвала на шахте в Донецкой области.
Обновлено в 10:12
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение махачкалинскому "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Технологии

Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

Обновлено в 11:19
Игры

Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade

Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Культура

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Политика

СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко

Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения

На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Происшествия

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Футбол

Отец Мбаппе: «Не понимаю, почему о Кильяне говорят каждый день»

Появляется слишком много неверной информации. Я знаю, что Мбаппе – публичная персона. Но не понимаю, почему все о нем говорят каждый день.
Обновлено в 11:17
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Спорт

Туктамышева показала лучший результат в карьере

Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту

Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Общество

В родном доме Сальвадора Дали откроется музей

В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Общество

Как купить самые дешевые авиабилеты, рассказали эксперты

Профессионалы советуют сперва изучить, какие авиакомпании предлагают самые дешевые билеты.
Обновлено в 09:05
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
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