Футбол

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миромСоветский спорт 10:52

У Тулузы единственный мяч забил Калиду Сидибе (67). В параллельном матче Ренн и Ницца победителя выявить не смогли 0:0. После 32 туров лиги 1 Монпелье идет на шестом месте в турнирной таблице.
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«Монпелье» обыграл «Тулузу» и продолжает борьбу за место в Лиге Европы

Sport24.ru11:41

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» победителя не определили

Чемпионат11:40

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миром

Советский спорт10:52

«Монпелье» дома переиграл «Тулузу», «Ренн» сыграл вничью с «Ниццей»

Матч ТВ11:03

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» поделили очки

Спорт-Экспресс10:57

«Монпелье» победил «Тулузу», «Ренн» сыграл вничью с «Ниццей»

ProstoProSport10:54

«Монпелье» победил «Тулузу» в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости11:17
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Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
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ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
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Политика

Чубайс считает, что ему уже пора на пенсию

"Задумывался, точно пора уже на пенсию", — ответил Чубайс в программе "Действующие лица" на "России 1" на вопрос, задумывался ли, чем займется на пенсии.
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Политика

Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ

По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

День рождения Пугачевой обойдется в миллион рублей

Торжественный вечер по поводу дня рождения примадонны состоится 20 апреля. Известно, что мероприятие обойдется более чем в миллион рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено вчера в 10:32
Общество

Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Политика

Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Культура

Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой

Обновлено в 11:12
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве

В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

С Россией без ядерного оружия никто бы не считался

Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
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Культура

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Задержан один из сбежавших из изолятора временного содержания в Туве

Обновлено в 07:40
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Наука

Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека

Обновлено 10 апреля в 21:29
Политика

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
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В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
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Хоккей

НХЛ. «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ

«Вашингтон» отправил вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб.
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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
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