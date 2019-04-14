Футбол
«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миромСоветский спорт 10:52
У Тулузы единственный мяч забил Калиду Сидибе (67). В параллельном матче Ренн и Ницца победителя выявить не смогли 0:0. После 32 туров лиги 1 Монпелье идет на шестом месте в турнирной таблице.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Чубайс считает, что ему уже пора на пенсию
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По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
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Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
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Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
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У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
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Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
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Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол
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В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
С Россией без ядерного оружия никто бы не считался
Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
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В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Наука
Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека
Обновлено 10 апреля в 21:29
Политика
Замглавы администрации президента Украины подал в отставку
Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
Обновлено в 10:27
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Обновлено 12 апреля в 16:30
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
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Хоккей
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Обновлено в 11:29
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31