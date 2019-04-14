Футбол
«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» поделили очкиСпорт-Экспресс 10:57
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монпелье" дома обыграл "Тулузу" со счетом 2:1.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Спорт
Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера
Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Футбол
Карпин повторил достижение Слуцкого
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.
Обновлено в 14:03
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика
Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в посольстве Эквадора
Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Футбол
Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:3
Обновлено в 07:16
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Общество
«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций
В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали
Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, которого подозревают в присвоении свыше двух миллионов рублей.
Обновлено в 14:34
Футбол
Черчесов: это поведение Гулиеву вистов не добавило
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий ситуации, в которой оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, избивший в дорожном конфликте гражданина США.
Обновлено в 14:43
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Петрозаводске мужчина упал из окна пятого этажа на машину
Сегодня, 14 апреля из окна дома №3 по ул. Мерецкова в Петрозаводске упал мужчина.
Обновлено в 10:31
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Родившая в 19 лет Вера Брежнева не боится стать бабушкой
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов
У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19