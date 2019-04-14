Футбол

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» поделили очкиСпорт-Экспресс 10:57

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монпелье" дома обыграл "Тулузу" со счетом 2:1.
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«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» поделили очки

Спорт-Экспресс10:57

«Монпелье» обыграл «Тулузу» и продолжает борьбу за место в Лиге Европы

Sport24.ru11:41

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» победителя не определили

Чемпионат11:40

«Монпелье» победил «Тулузу» в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости11:17

«Монпелье» дома переиграл «Тулузу», «Ренн» сыграл вничью с «Ниццей»

Матч ТВ11:03

«Монпелье» обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru12:12

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миром

Советский спорт10:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Политика

Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Общество

В родном доме Сальвадора Дали откроется музей

В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Спорт

Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера

Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Футбол

Карпин повторил достижение Слуцкого

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.
Обновлено в 14:03
Авто

Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля

Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Политика

Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в посольстве Эквадора

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Футбол

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:3

Обновлено в 07:16
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено в 05:34
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича

Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Общество

«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций

В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали

Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, которого подозревают в присвоении свыше двух миллионов рублей.
Обновлено в 14:34
Футбол

Черчесов: это поведение Гулиеву вистов не добавило

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий ситуации, в которой оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, избивший в дорожном конфликте гражданина США.
Обновлено в 14:43
Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Петрозаводске мужчина упал из окна пятого этажа на машину

Сегодня, 14 апреля из окна дома №3 по ул. Мерецкова в Петрозаводске упал мужчина.
Обновлено в 10:31
Происшествия

На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие

Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Родившая в 19 лет Вера Брежнева не боится стать бабушкой

Обновлено в 09:50
Гаджеты

Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов

У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
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