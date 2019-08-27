Футбол

REGNUMREGNUM«Монпелье» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции

Монпелье — Лион
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Моссон»
36′
Йоахим Андерсен
Арнауд Суке
42′
49′
Люка Тузар
51′
Юссуф Коне
Педро Мендеш
54′
56′
Тиаго Мендес
65′
Люка Тузар
Кенни Тете
68′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
Флоран Молле
Киган Долли
74′
82′
Кенни Тете
82′
Тиаго Мендес
Мартен Терье
Арнауд Суке
90′
Амбруаз Ойонго
Михайло Ристич
90′+1′
«Монпелье» одержал победу над «Лионом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Великолепный гол Суке в ворота «Лиона». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

«Лион» проиграл «Монпелье» в 3-м туре чемпионата Франции

Sport24.ruвчера в 14:57

«Монпелье» обыграл «Лион» благодаря голу Суке

Soccer.ruвчера в 14:58

«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Sportbox.RUвчера в 15:12

«Лион» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 15:07

Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции

РИА Новостивчера в 15:05

«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 15:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

RuNews24.ru вчера в 20:21
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Политика

Путин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа RT.
REGNUM вчера в 11:01
Общество

Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Политика

В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины

Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru вчера в 14:56
Политика

Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы

Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Происшествия

Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, Волгоградской и Саратовской областей задержали 15 подозреваемых в мошенничестве.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru вчера в 01:57
Происшествия

Во Владивостоке сильные дожди вызвали сели, которые сошли на город

Во Владивостоке после мощных ливней в нескольких районах сошли сели, тонны грязи, строительного мусора и камней.
NewsFrol вчера в 04:22
Происшествия

Под Ростовом загорелась сухая трава на площади 1,5 тыс. кв. м

Около города Батайска в Ростовской области загорелась сухая трава, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Известия вчера в 15:24
Происшествия

Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в ЕСПЧ

Группа бывших заложников, захваченных террористами 1 сентября 2004 года в Беслане, готовит повторную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что изложенные в вердикте суда по делу о теракте рекомендации не были исполнены, сообщила РИА Новости глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости вчера в 20:07
Транспорт

Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки

Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.
Известия 00:59
Происшествия

На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке

На юге Москвы произошёл пожар в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе.
RT на русском вчера в 18:45
Армия и оружие

На Украине сохраняют призыв в армию

В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец вчера в 12:06
Здоровье

В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки

Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград вчера в 14:56
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Музыка

В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel

В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания вчера в 03:26
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео

СМИ опубликовали видео тренировочного полета российского истребителя Су-57.
iReactor 00:40
Общество

Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Футбол

«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая

Полузащитник Йоан Кабай перешёл в «Сент-Этьен», сообщает официальный сайт французского клуба.
Чемпионат вчера в 15:38
Общество

Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей

Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00
Происшествия

В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа

RT на русском вчера в 22:58
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное