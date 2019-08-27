Футбол
REGNUM«Монпелье» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
|36′
Йоахим Андерсен
Арнауд Суке
|42′
|49′
Люка Тузар
|51′
Юссуф Коне
Педро Мендеш
|54′
|56′
Тиаго Мендес
|65′
Люка Тузар
Кенни Тете
|68′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
Флоран Молле
Киган Долли
|74′
|82′
Кенни Тете
|82′
Тиаго Мендес
Мартен Терье
Арнауд Суке
|90′
Амбруаз Ойонго
Михайло Ристич
|90′+1′
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|9
|14
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Монпелье
Расстановка 3‑5‑2
1
Рульи
5
Мендеш
4
Илтон
31
Коцца
2
Суке
12
Ферри
20
Долли
14
ле Таллек
26
Ристич
10
Лаборд
9
Делор
1
Лопес
14
Дюбуа
3
Андерсен
5
Денайер
28
Коне
7
Терье
23
Тете
8
Ауар
27
Корне
9
Дембеле
11
Депай
Лион
Расстановка 4‑3‑3
«Монпелье» одержал победу над «Лионом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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