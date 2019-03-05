Футбол
«Монпелье» обыграл «Бордо» в Лиге 1Чемпионат 15:11
|20′
Поль Ласн
Тома Башич
|35′
Николя де Превиль
|39′
|42′
Даниэль Конгре
|51′
Даниэль Конгре
Тома Башич
Франсуа Камано
|53′
Янн Карамо
Джош Маджа
|71′
|76′
Анди Делор
Петар Шкулетич
Отавио
Ясин Адли
|80′
|81′
Дамьен ле Таллек
Эльес Скири
|62%
|Владение мячом
|38%
|86%
|Процент точных передач
|73%
|8
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|12
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|10
|14
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бордо
Расстановка 4‑5‑1
1
Костиль
3
Паленсия
4
Кунде
25
Пабло
29
Пундже
12
де Превиль
18
Плашил
11
Камано
19
Адли
27
Маджа
7
Бриан
40
Лекомт
3
Конгре
4
Илтон
31
Коцца
24
Суарес
13
Скири
7
Ласн
8
Ойонго
10
Лаборд
32
Шкулетич
25
Молле
Монпелье
Расстановка 3‑4‑3
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Монпелье» обыграл «Бордо» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар. Счёт был открыт на 20-й минуте, отличился Поль Лан, которому ассистировал Анди Делорт.
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