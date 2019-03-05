Футбол

«Монпелье» обыграл «Бордо» в Лиге 1Чемпионат 15:11

Бордо — Монпелье
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Стад де Бордо»
20′
Поль Ласн
Тома Башич
35′
Николя де Превиль
39′
42′
Даниэль Конгре
51′
Даниэль Конгре
Тома Башич
Франсуа Камано
53′
Янн Карамо
Джош Маджа
71′
76′
Анди Делор
Петар Шкулетич
Отавио
Ясин Адли
80′
81′
Дамьен ле Таллек
Эльес Скири
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Монпелье» обыграл «Бордо» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар. Счёт был открыт на 20-й минуте — отличился Поль Лан, ему ассистировал Анди Делорт.
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