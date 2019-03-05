«Монпелье» обыграл «Бордо» и поднялся на седьмое местоСпорт-Экспресс вчера в 15:03

"Монпелье" победил "Бордо" в матче 27-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил защитник Даниэль Конгре. "Монпелье" набрал 41 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Бордо" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.

«Монпелье» обыграл «Бордо» и поднялся на седьмое место

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Политика Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Происшествия Нападение на мать и брата блогера Юрия Дудя вылилось в уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мать и брата спортивного обозревателя и блогера Юрия Дудя.

Общество Госдума отказалась вводить право на получение пенсий по наследству Госдума во вторник на заседании отклонила предложенный фракцией "Справедливая Россия" законопроект, который давал право гражданам получать страховые пенсии по наследству.

Политика Путин рассказал о планах иностранных разведок в России Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что зарубежные спецслужбы стараются нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому необходимо противодействовать.

Общество Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".

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Происшествия На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.

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Происшествия Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети 23-летняя москвичка попыталась продать свою новорожденную дочь за один миллион рублей. Соответствующее объявление она разместила в соцсети.

Происшествия Суд оставил Александра Емельяненко под арестом "Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.

Происшествия Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.

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Финансы Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.

Общество Оскорбивший жителей хрущевок сотрудник Роскосмоса уволен Сотрудник дочернего предприятия Роскосмоса ФГУП «Агат» Станислав Жарков, назвавший жителей хрущевок «скотобазой», был уволен, рассказали в пресс-службе компании.

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Политика Медведев посоветовал американскому «клерку» учить азы дипломатии Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем раскритиковал представителя США, который давал «советы» по отношениям Москвы и Люксембурга.

Экономика В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС "Калининградская генерация", совместное предприятие "Роснефтегаза" и "Интер РАО", завершила строительство и ввела в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт в Калининградской области.

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Общество Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов накануне отметил, что Госдума учла позицию бизнеса при принятии во втором чтении законопроекта о запрете хостелов в жилых домах.

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Происшествия Появились кадры с места ДТП с шестью погибшими на Ставрополье Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Медведев: США не прерывают, а разрывают ДРСМД Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты не просто приостанавливают, а разрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

Политика Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.