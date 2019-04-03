Футбол
«Монпелье» и «Страсбур» добились победМатч ТВ 14:51
«Монпелье» на своем поле переиграл «Генгам» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы в составе победителей на свой счет записали Анди Делор и Михайло Ристич. В другом матче дня «Страсбур» разгромил «Реймс».
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