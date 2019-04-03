Футбол

«Монпелье» и «Страсбур» добились победМатч ТВ 14:51

«Монпелье» на своем поле переиграл «Генгам» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы в составе победителей на свой счет записали Анди Делор и Михайло Ристич. В другом матче дня «Страсбур» разгромил «Реймс».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Страсбург» разгромил «Реймс», «Монпелье» обыграл «Генгам»

Чемпионат15:50

«Страсбург» и «Монпелье» победили всухую

Евро-футбол.ру15:03

«Страсбур» разгромил «Реймс» благодаря хет-трику Гонсалвеша, «Монпелье» обыграл «Генгам»

Спорт-Экспресс15:02

«Монпелье» победил «Генгам» в матче чемпионата Франции

РИА Новости14:55

«Монпелье» и «Страсбур» добились побед

Матч ТВ14:51

«Монпелье» и «Страсбур» добились побед

Sportbox.RU14:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Наука

Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша

Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.
Обновлено в 03:57
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Общество

Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль

Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Театры

«Сны Босха» дотянутся из Канады до Москвы

О премьере "Снов Босха" 6 июня текущего года рассказали журналистам сегодня, 3 апреля, в пресс-службе театра.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Экономика

Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн

Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:31
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Челябинске у анархистов прошли обыски по делу о взрыве в здании ФСБ

Обновлено в 08:01
Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Путешествия

Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Происшествия

В суд по делу Кокорина и Мамаева вызовут 45 свидетелей

В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызовут 45 свидетелей, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:05
Здоровье

В известной гимназии на Ямале детей отправляют к врачам из-за учителя, больного туберкулезом

«Зимой этого года выяснилось, что он болен туберкулёзом, и теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере», — сообщил источник.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой

В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».
Обновлено в 14:33
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Обновлено в 11:05
Авто

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество

В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Энергетика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей

Генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил поднять цену на хлеб в России как минимум до 80 рублей.
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михайло Ристич
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник клуба «Монпелье». Выступал за сборную Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Генгам
Французский футбольный клуб
Французский футбольный клуб из города Генган, Бретань. Основан в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 1. Клуб долго играл в низших дивизионах, но с приходом на должность президента Ноэля ле Граэ в 1972 году, «Генгам» трижды добивался повышения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное