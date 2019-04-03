Футбол
«Монпелье» и «Страсбур» добились победМатч ТВ вчера в 14:51
«Монпелье» на своем поле переиграл «Генгам» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы в составе победителей на свой счет записали Анди Делор и Михайло Ристич. В другом матче дня «Страсбур» разгромил «Реймс».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:55, Ашберн
Наука
Южный коралловый риф находится в опасности
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Врио губернатора Текслер намерен решать проблемы «здесь и сейчас»
Временный руководитель Челябинской области Алексей Текслер пришёл в регион надолго.
Обновлено в 03:14
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто
LADA Vesta стала самой продаваемой моделью России в марте
Обновлено в 03:15
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Экономика
В Казани спрос на готовый бизнес вырос на четверть за год
Сколько стоят различные виды готового бизнеса Самыми дорогими видами готового бизнеса на Авито в Казани в I квартале оказались сельхозкомпании со средней ценой 14,22 млн рублей, производственные предприятия (10,53 млн рублей) и строительные компании (7,06 млн рублей), которые больше всего подорожали за год – на 338%.
Обновлено в 03:51
Игры
Видео: «ретро-ремейк» — все уровни и фаталити Mortal Kombat 1992 года воссоздали в аутентичном 3D
Пока NetherRealm Studios готовит к выпуску Mortal Kombat 11, поклонники серии ностальгируют по старым частям, воображая, как бы выглядели их ремейки.
Обновлено в 03:02
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря об увеличении расходов на оборону на заседании конгресса США перед американскими законодателями, поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Названы лучшие тренеры ФНЛ в марте
Наставник "Сочи" Александр Точилин признан лучшим тренером ФНЛ в марте по версии лиги.
Обновлено в 03:42
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Обновлено в 03:18
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59