Футбол

«Монпелье» и «Страсбур» добились победМатч ТВ вчера в 14:51

«Монпелье» на своем поле переиграл «Генгам» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы в составе победителей на свой счет записали Анди Делор и Михайло Ристич. В другом матче дня «Страсбур» разгромил «Реймс».
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«Страсбург» разгромил «Реймс», «Монпелье» обыграл «Генгам»

Чемпионатвчера в 15:50

«Страсбург» и «Монпелье» победили всухую

Евро-футбол.рувчера в 15:03

«Монпелье» победил «Генгам» в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 14:55

«Монпелье» и «Страсбур» добились побед

Матч ТВвчера в 14:51

«Монпелье» и «Страсбур» добились побед

Sportbox.RUвчера в 14:51
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Наука

Южный коралловый риф находится в опасности

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Врио губернатора Текслер намерен решать проблемы «здесь и сейчас»

Временный руководитель Челябинской области Алексей Текслер пришёл в регион надолго.
Обновлено в 03:14
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто

LADA Vesta стала самой продаваемой моделью России в марте

Обновлено в 03:15
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Экономика

В Казани спрос на готовый бизнес вырос на четверть за год

Сколько стоят различные виды готового бизнеса Самыми дорогими видами готового бизнеса на Авито в Казани в I квартале оказались сельхозкомпании со средней ценой 14,22 млн рублей, производственные предприятия (10,53 млн рублей) и строительные компании (7,06 млн рублей), которые больше всего подорожали за год – на 338%.
Обновлено в 03:51
Игры

Видео: «ретро-ремейк» — все уровни и фаталити Mortal Kombat 1992 года воссоздали в аутентичном 3D

Пока NetherRealm Studios готовит к выпуску Mortal Kombat 11, поклонники серии ностальгируют по старым частям, воображая, как бы выглядели их ремейки.
Обновлено в 03:02
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Политика

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря об увеличении расходов на оборону на заседании конгресса США перед американскими законодателями, поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Названы лучшие тренеры ФНЛ в марте

Наставник "Сочи" Александр Точилин признан лучшим тренером ФНЛ в марте по версии лиги.
Обновлено в 03:42
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Экономика

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России

Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Обновлено в 03:18
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
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Михайло Ристич
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Сербский футболист, полузащитник клуба «Монпелье». Выступал за сборную Сербии.
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Генгам
Французский футбольный клуб
Французский футбольный клуб из города Генган, Бретань. Основан в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 1. Клуб долго играл в низших дивизионах, но с приходом на должность президента Ноэля ле Граэ в 1972 году, «Генгам» трижды добивался повышения.
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