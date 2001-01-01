Футбол

Монпелье — Монако 2:2Чемпионат 06:09

Монпелье — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стад де ла Моссон
14′
Желсон Мартинш
Эльес Скири
48′
Поль Ласн
Петар Шкулетич
59′
Жуниор Самбия
Михайло Ристич
60′
61′
Адриен Силва
Гаэтан Лаборд
66′
68′
Александр Головин
Адриен Силва
68′
Радамель Фалькао
70′
Жемерсон
82′
Радамель Фалькао
87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
Анди Делор
90′+1′
90′+2′
Маркуш Лопеш
Жорж-Кевин Нкуду
90′+4′
Жемерсон
Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Стад де ла Моссон» состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жемерсон удален в матче с «Монпелье». У «Монако» 4 красных карточки в 6 последних матчах

Sports.ru10:53

«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Чемпионат06:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

Обновлено в 06:36
Футбол

Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.
Обновлено в 10:41
Происшествия

«Живым щитом» гаишников заинтересовались в МВД

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу

Обновлено в 07:16
Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 11:16
Общество

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:55
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов

Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Обновлено в 02:51
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Обновлено в 09:09
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Спорт

Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира

Обновлено в 10:10
Религия

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Наука

Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне

Вымышленный язык использовался потому, что участники эксперимента могли знать слова на иностранном.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста

Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется

«Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии

Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество

Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома

Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Авто

Названы самые удобные автомобили на рынке России

Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
ещё по теме
Главное