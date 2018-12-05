Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефтиИнтерфакс11:10
Министерской мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата. При этом собеседник агентства не стал уточнять параметры и условия этого сокращения.
Интерфакс11:10
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Энергетика
Иран отказался сокращать добычу нефти до снятия санкций
Как сообщал News.ru, в ноябре Зангане заявил, что предстоящие месяцы будут сложными для покупателей нефти из-за санкций США против Ирана.
Обновлено в 21:38
Энергетика
Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:54
Энергетика
Против «Лукойла» возбудили антимонопольное дело
ФАС РФ начала антимонопольное расследование в отношении «Лукойла». Дело возбудили на основании жалоб от «Башнефти» и «Башнефть-Полюса».
Обновлено в 17:54
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
Обновлено в 17:54
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа
Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 11:57
Энергетика
В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции
На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.
Обновлено в 16:43
Энергетика
Поставщик газа рекомендует встретить Новый год без долгов
В декабре 15 тысяч жителей Марий Эл получат от поставщика газа «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» письма с поздравлениями с наступающими новогодними праздниками и предложением до конца года погасить задолженность за газ.
Обновлено в 08:33
Энергетика
В Саратовской области нашли новое нефтяное месторождение
Обновлено в 11:02
Энергетика
В Кировской области подешевели цены на бензин
Уменьшилась стоимость АИ-92 и АИ-95 Новости Кирова и Кировской области 5 декабря.
Обновлено в 13:59
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Компания «Ростеха» обеспечит Россию системами зажигания
По заявлению компании, производственная база предприятия позволяет полностью обеспечить системами зажигания и их компонентами всех производителей промышленных газотурбинных установок на российском рынке.
Обновлено в 03:28