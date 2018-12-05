Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефтиИнтерфакс11:10
Министерской мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата. При этом собеседник агентства не стал уточнять параметры и условия этого сокращения.
Интерфакс11:10
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Энергетика
Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково
Обновлено в 15:07
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.
Обновлено в 16:43
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Растут объемы потребления альтернативного моторного топлива
В качестве моторного топлива природный газ используется главным образом в двух разновидностях: в виде сжиженного углеводородного газа и в виде компримированного (или сжатого) природного газа.
Обновлено в 10:48
Энергетика
Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа
Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика
В Саратовской области нашли новое нефтяное месторождение
Обновлено в 11:02
Энергетика
В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции
На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.
Обновлено в 16:43
Энергетика
Поставщик газа рекомендует встретить Новый год без долгов
В декабре 15 тысяч жителей Марий Эл получат от поставщика газа «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» письма с поздравлениями с наступающими новогодними праздниками и предложением до конца года погасить задолженность за газ.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Независимые амурские АЗС начали получать топливо в желаемых объемах
В Амурском топливном союзе сообщили, что с начала текущей недели ООО «РН-Востокнефтепродукт» начал удовлетворять заявки в адрес независимых компаний по бензину марок АИ-92 и АИ-95 в полном объеме.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Дюков: функции единого органа контроля над шельфовыми проектами мог бы взять Ростехнадзор
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что для контроля над шельфовыми проектами необходим единый орган, эти функции мог бы взять на себя Ростехнадзор.
Обновлено в 10:42