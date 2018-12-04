Энергетика

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выход Катара из состава ОПЕК
ТАСС
02:05

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в предстоящую среду выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС02:05

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ОПЕК+ обсудит решение Катара о выходе из ОПЕК

АБН04:23

На мониторинговом комитете ОПЕК+ будут обсуждать уход Катара

Вестник Кавказа02:40

Мониторинговый комитет анонсировал обсуждение выхода Катара из ОПЕК

Газета.Ru02:34

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выход Катара из состава ОПЕК

ТАСС02:05

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в среду выход Катара из картеля

Говорит Москва02:42

Новак: министры ОПЕК+ обсудят выход Катара из организации и сокращение добычи

Financial One02:26
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Энергетика

Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%

Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика

Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн

Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).
Обновлено в 04:38
Энергетика

В Казахстане подорожает российский бензин

В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей).
Обновлено в 04:50
Энергетика

Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть

Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 00:39
Энергетика

Корпорации не спешат расставаться с долгами

Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика

Китай и США могут поддержать рубль

По мнению аналитика, временная пауза в торговой войне между США и Китаем, объявленная на саммите "Большой двадцатки" (Вашингтон не повысит с 1 января пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров), дает шанс на некоторое подобие "рождественского ралли" на развивающихся рынках.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Газовоз «Федор Литке» принял сотую партию газа с завода «Ямал СПГ»

Обновлено в 03:01
Энергетика

В порту Калининграда завершено строительство плавучего терминала СПГ

Обновлено в 02:53
Энергетика

Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ

Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Энергетика

Погрузка на сети РЖД выросла на 1,5% в ноябре

Погрузка на сети РЖД в ноябре 2018 года составила 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:23
Энергетика

Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%

За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

В Адыгее появится газозаправочная станция «Газпром»

В ауле Тахтамукай ведется строительство новой газозаправочной станции "Газпром", которая обеспечит экологичным и экономичным топливом региональный и транзитный транспорт.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США

"Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика

В Удмуртии значительно выросли цены на мясо птицы, свинину и пиво

6-процентный рост цен в пищевой промышленности республики за 10 месяцев 2018 года отметил Удмуртстат.
Обновлено в 04:05
Энергетика

Exxon увеличила оценку ресурсов блока на шельфе Гайаны на 1 млрд баррелей

Американская ExxonMobil сделала десятое открытие запасов нефти на шельфе Гайаны и увеличила оценку извлекаемых ресурсов блока Stabroek на 1 миллиард баррелей нефтяного эквивалента, сообщила компания.
Обновлено в 05:02
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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