Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в предстоящую среду выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает российский бензин В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей).

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Энергетика Корпорации не спешат расставаться с долгами Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.

Энергетика Энергетика Китай и США могут поддержать рубль По мнению аналитика, временная пауза в торговой войне между США и Китаем, объявленная на саммите "Большой двадцатки" (Вашингтон не повысит с 1 января пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров), дает шанс на некоторое подобие "рождественского ралли" на развивающихся рынках.

Энергетика Энергетика В порту Калининграда завершено строительство плавучего терминала СПГ

Энергетика Энергетика Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.

Энергетика Энергетика Погрузка на сети РЖД выросла на 1,5% в ноябре Погрузка на сети РЖД в ноябре 2018 года составила 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Энергетика Энергетика Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70% За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.

Энергетика Энергетика В Адыгее появится газозаправочная станция «Газпром» В ауле Тахтамукай ведется строительство новой газозаправочной станции "Газпром", которая обеспечит экологичным и экономичным топливом региональный и транзитный транспорт.

Энергетика Энергетика Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США "Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.

Энергетика Энергетика В Удмуртии значительно выросли цены на мясо птицы, свинину и пиво 6-процентный рост цен в пищевой промышленности республики за 10 месяцев 2018 года отметил Удмуртстат.