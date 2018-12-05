Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обсуждал сокращение добычи нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обсуждал сокращение добычи нефтиФинмаркет10:31
Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК + не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти, заявил "Интерфаксу" министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
Финмаркет10:31
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Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
Обновлено в 10:42
Энергетика
DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Интер РАО» может выкупить долю «Роснефти» в Нижневартовской ГРЭС
Эксперты оценивают долю "Роснефти" в 25% плюс одну акцию АО "Нижневартовская ГРЭС" в 3, 4 – 5 млрд руб. Государственный энергохолдинг "Интер РАО" хочет в 2019 году выкупить долю "Роснефти" в АО "Нижневартовская ГРЭС" (владеет одноименной ГРЭС мощностью 2 ГВт в Ханты-Мансийском АО) в 2019 году, сообщили представители "Интер РАО" на дне инвестора 5 декабря.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Капзатраты на строительство ВЭС в России оказались ниже среднемировых
Капитальные затраты, которые необходимы для строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на территории России, опустились ниже среднемирового уровня.
Обновлено в 10:49
Энергетика
ННК наращивает ресурсную базу в Ненецком автономном округе
Группа компаний ННК продолжает разработку нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе АО «ННК-Печоранефть», входящее в Группу ННК, успешно реализует программу эксплуатационного бурения на Лекхарьягинском нефтяном месторождении.
Обновлено в 08:52
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа
Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке
В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов
В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».
Обновлено в 08:33
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика
«Газпром нефть» поддержала создание единого органа по контролю проектов на шельфе
«Газпром нефть» поддерживает идею создания единого надзорного органа для контроля в сфере нефтегазовых проектов на шельфе, заявил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Обновлено в 10:42