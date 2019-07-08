Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.

с чего всё началось

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