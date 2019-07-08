Экономика
Мониторинг санкционных грузов оценили в 22 млрд рублейТелеканал 360° 03:51
Оператор государственной системы «Платон» оценил мониторинг санкционных грузов в 22 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.РБКвчера в 17:03
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов
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