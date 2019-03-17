Футбол

Мончи вернулся на пост спортивного директора «Севильи»РИА Новости 07:43

До прихода в "Рому" экс-вратарь "Севильи" Мончи работал спортивным директором "Севильи": 50-летний специалист занимал эту должность в клубе около 17 лет. При участии Мончи андалусийцы стали пятикратными победителями Лиги Европы (с учетом Кубка УЕФА), а также дважды выиграли Кубок Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мончи вернулся на пост спортивного директора «Севильи»

РИА Новости07:43

Мончи вернулся в «Севилью» на должность спортивного директора

Спорт-Экспресс07:38

Мончи вновь занял должность спортивного директора в «Севилье»

Евро-футбол.ру07:48

«Севилья» объявила о возвращении Мончи на пост спортивного директора

Sport24.ru07:34

Мончи вернулся в «Севилью»

Soccer.ru07:20

Мончи вернулся в «Севилью» на должность спортивного директора

Sports.ru07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Названы дата и место похорон Юлии Началовой

Обновлено в 07:25
Футбол

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.
Обновлено в 06:00
Политика

Евросоюз вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

ЕС распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, подтвердив свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против РФ.
Обновлено в 06:12
Политика

В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу

Обновлено в 07:37
Политика

Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в Магадане

Обновлено в 05:20
Политика

СМИ: в Киеве произошли столкновения во время выступления Порошенко перед избирателями

Столкновения произошли между сторонниками и противниками президента Украины Петра Порошенко во время его выступления перед избирателями на Михайловской площади в центре Киева.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Хакасии на территории завода по производству резины произошел пожар

Пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров тушат на территории завода по производству резины в Черногорске (Республика Хакасия), сообщает в воскресенье пресс-центр главного управления МЧС России по региону в воскресенье.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Российские канатоходцы прогулялись между многоэтажками

Двое канатоходцев из Уфы прошли по канатам, натянутым между двумя десятиэтажками на Бакалинской улице.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Премьер Новой Зеландии получила манифест террориста перед стрельбой

Письмо поступило к ней за 9 минут до трагедии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила манифест подозреваемого в совершении теракта в мечетях Брентона Тарранта за девять минут до теракта.
Обновлено в 02:16
Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» финского происхождения Валттери Боттас стал победителем первой гонки сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии.
Обновлено в 05:56
Кино

Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер

Российский режиссер Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 06:54
Спорт

Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции из-за болезни

Российская лыжница Наталья Непряева из-за болезни не примет участия в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает NRK.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Юлия Началова умерла в больнице

Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Задержаны свыше 10 фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба "Спартак" для профилактики драки перед матчем чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом".
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Киеве осквернили и ограбили храм УПЦ

Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 06:11
Политика

Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде

Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату.
Обновлено в 07:47
Общество

Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.
Обновлено в 07:52
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта "Последний герой" за последнее время, отмечается на сайте kp.ru.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Советник губернатора Красноярского края отправлен под арест

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров решением суда отправлен под домашний арест.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Во время протестов в Париже задержали более 200 человек

Обновлено в 07:44
Политика

Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским

Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20
Политика

Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после избрания

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания начать реализацию обновленной ракетной программы.
Обновлено в 07:11
Технологии

CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02
Культура

Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина

Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.
Обновлено в 06:49
Культура

Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти

Обновлено в 01:39
Происшествия

Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times

После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию

Среди погибших оказались трое россиян – семейная пара сотрудников Сбербанка из Москвы Екатерина и Александр Поляковы и инструктор по парашютному спорту из Твери Сергей Вяликов.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мончи
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный функционер. Бывший спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное