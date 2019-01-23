Футбол

Мончи может стать техническим директором «Арсенала»Чемпионат 02:24

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вошёл в список кандидатов, которых «Арсенал» рассматривает на пост технического директора клуба. Ранее стало известно, что в феврале Свен Мислинтат покинет должность главы скаутской службы клуба.
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Мончи может стать техническим директором «Арсенала»

Чемпионат02:24

Спортивный директор «Ромы» может перебраться в «Арсенал»

Матч ТВ03:54

Спортивный директор «Ромы» может перебраться в «Арсенал»

Sportbox.RU03:54

Мончи может перейти на работу из «Ромы» в «Арсенал»

Sport24.ru04:34

Мончи – основной кандидат на должность технического директора «Арсенала»

Бомбардир.ру03:27
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Футбол

Головин в матче с «Метцем» был заменён из-за травмы

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Метцем" (1:3). Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 64-й минуте был заменён на Муссу Силла.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол

«Локомотив» уверенно победил «Зенит»

В своей первой игре на «Кубке Матч Премьер» петербургский «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 3:1. При этом уйти от разгромного поражения «сине-бело-голубым» удалось только за пять минут до конца основного времени встречи.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию»

Матч завершился непростой победой "канониров" со счетом 2-1. Забитым мячом у "Арсенала" отметился полузащитник Кантемир Берхамов.
Обновлено в 04:54
Футбол

Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропорт

Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона прокомментировал пропажу самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.
Обновлено в 02:40
Футбол

Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования РФС

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает на увеличение финансирования организации за счет привлечения новых спонсоров.
Обновлено в 03:20
Футбол

«Барселона» покупает де Йонга за 75 млн евро

В текущем сезоне де Йонг провел 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
Обновлено в 00:59
Футбол

«Истанбул» арендовал Демба Ба и нарядил его в сову

Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
Обновлено в 02:18
Футбол

На Rolls Royce Погба наклеили стикер «Хватит водить как мудак»

По возвращении Погба обнаружил на своем автомобиле наклейку с надписью «Прекрати водить как мудак».
Обновлено в 05:09
Футбол

Роналду не забил с пенальти «Кьево» и проиграл спор Аллегри

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево».
Обновлено в 04:21
Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Рейна: попрощался с Игуаином, он останется для меня хорошим другом

Вратарь «Милана» Пепе Рейна рассказал о прощании с нападающим Гонсало Игуаином, который в ближайшее время станет футболистом лондонского «Челси».
Обновлено в 03:41
Футбол

Наир Тикнизян: «Щенников выглядел гораздо интереснее Марсело»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян сравнил одноклубника Георгия Щенникова и игрока «Реала» Марсело.
Обновлено в 04:12
Футбол

Тренер «Порту» отказался говорить о победе над «Бенфикой» из-за ситуации с Салой

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после победы над "Бенфикой" в 1/2 финала Кубка португальской лиги (3:1) отказался комментировать игру.
Обновлено вчера в 17:58
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Мончи
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный функционер. Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома».
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