Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭРИА Новости вчера в 18:53

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Политика Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.

Происшествия В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных "Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.

Единоборства Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Наука Ученые нашли ранее неизвестный вид панды Ученые открыли новый вид панды, проанализировав найденные во время раскопок в Китае кости древнего животного возрастом 5 000 лет.

Политика СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.

Происшествия Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.

Авто Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Экономика Молоко убегает из федеральных сетей Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.

Армия и оружие МИД РФ о пусках северокорейских ракет: чтобы дать оценку, надо разобраться По сообщению Центрального телеграфного агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учениями ударных средств большой дальности.

Музыка Международный конкурс молодых пианистов открылся в Нур-Султане В Нур-Султане в рамках фестиваля классической музыки проходит Пятый международный конкурс молодых пианистов, передает «МИР 24».

Общество Жара в Екатеринбурге продлится до вторника В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Здоровье Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.

Авто Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет? Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию.

Происшествия В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.