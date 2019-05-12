Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭРИА Новости 18:53

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

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