Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭРИА Новости 18:53
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
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Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено в 15:05
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Политика
Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко
Обновлено в 20:10
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Футбол
Коутиньо выбыл примерно на 10 дней
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП с грузовиком
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора
Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Общество
Мерник и чек – лучшие друзья автомобилистов
Минпромторг России в проекте постановления правительства предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправочных станциях.
Обновлено в 21:00
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16