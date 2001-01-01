Футбол
Икарди может продолжить карьеру в «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 17:53
"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.
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Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ
Обновлено 11 августа в 17:57
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье
Мужское и женское бесплодие у пар встречается одинаково часто
Около трети всех случаев бесплодия в российских семьях связаны с мужскими проблемами здоровья, еще треть — приходится на женский фактор, оставшиеся случаи объясняются сочетаемыми факторами, когда проблемы у обоих партнеров.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
До 25 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются во вторник в Московском регионе
Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Неизвестные забросали Порошенко яйцами
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать в Приморье наводнение
По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Против московского активиста возбудили уголовное дело по «дадинской» статье
Константина Котова обвиняют в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий».
Обновлено вчера в 21:07
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus
Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
Обновлено вчера в 01:27
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55