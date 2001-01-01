Футбол

Икарди может продолжить карьеру в «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 17:53

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.
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