Футбол
«Монако» заинтересован в трансфере ИкардиЕвро-футбол.ру 17:54
Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia. Согласно данным источника, представители французского клуба уже связались с итальянскими коллегами по поводу трансфера игрока. В прошедшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал пять передач в 37 матчах.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
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Искусственный интеллект сможет отчислять студентов из ВУЗов
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Здоровье
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В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
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Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
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SK Hynix представляет самую быструю память
SK Hynix анонсировала новое поколение высокоскоростной памяти.
Обновлено в 18:31
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Происшествия
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Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
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Гаджеты
Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон
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Обновлено в 10:22
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
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Обновлено в 11:00
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52