Футбол
«Монако» заинтересован в трансфере ИкардиЕвро-футбол.ру 17:54
Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia. Согласно данным источника, представители французского клуба уже связались с итальянскими коллегами по поводу трансфера игрока. В прошедшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал пять передач в 37 матчах.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Погодный апокалипсис обрушился на Вену
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
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Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
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Обновлено в 18:22
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт 100%-ной «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика
Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство
Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче в Грозном
Инцидент произошёл накануне на стадионе в Грозном во время матча чемпионата России по футболу между местным «Ахматом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:34
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено в 19:59
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка Германии
Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги».
Обновлено в 16:42
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Общество
Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%
В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков.
Обновлено в 10:22
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Общество
Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии
Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30