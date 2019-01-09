Футбол
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальтиСпорт день за днем15:09
«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти соперники пробили 22 удара.
Спорт день за днем15:09
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Футбол
«Генгам» выбил ПСЖ из Кубка Лиги
ПСЖ сенсационно проиграл "Генгаму" в 1/4 финала французского Кубка Лиги, выставив практически основной состав.
Обновлено в 17:02
Футбол
Жирона — Атлетико 1:1
9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено в 15:23
Футбол
Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»
Обновлено в 12:07
Футбол
Гвардиола повторил самую крупную победу в тренерской карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повторил самую крупную победу в тренерской карьере.
Обновлено в 16:44
Футбол
Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход французского защитника Бенжамена Павара из «Штутгарта» в мюнхенскую команду.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тысяч евро за опоздание на тренировку
Обновлено в 15:36
Футбол
Китайский клуб предложил 35 млн фунтов за форварда «Вест Хэма»
Китайский клуб, название которого не раскрывают, предложил 35 млн фунтов за 29 летнего австрийского нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, утверждают в ВВС.
Обновлено в 13:46
Футбол
Гол Шомуродова помог Узбекистану обыграть Оман на Кубке Азии
Сборная Узбекистана одержала победу над национальной командой Омана в матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Промеса
«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Севильи» Куинси Промеса.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Цедевиту» на стадии топ-16 Еврокубка
«Зенит» обыграл «Цедевиту» в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.
Обновлено в 13:53
Футбол
Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»
Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Обновлено в 15:02
Футбол
Хеведеса могли признать худшим футболистом года в Италии
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес стал претендентом на "Золотую урну" – награду, присуждаемую по итогам голосования худшему футболисту года в Италии, сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:35
Футбол
Более 500 человек посетили автограф-сессию Самедова
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов провел автограф-сессию в фанатском магазине красно-белых.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Реал» подтвердил травму Куртуа
Обновлено в 10:00
Футбол
Влашич показал, как готовится к возобновлению сезона
Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 11:28