Футбол
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальтиСпорт день за днем15:09
«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти соперники пробили 22 удара.
Спорт день за днем15:09
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Кубок французской лиги. «ПСЖ» против «Генгама», «Монако» победил «Ренн» в серии пенальти
Sports.ruвчера в 05:15
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Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено в 15:36
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии
Пятеро военнослужащих Великобритании погибли, еще несколько пострадали в сирийской провинции Дейр-эх-Зор, попав под обстрел со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 15:28
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Технологии
Компания IBM представила квантовый компьютер
На проходящей в американском Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM представила квантовый компьютер IBM Q System One.
Обновлено в 14:27
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 13:05
Происшествия
В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек
В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Обновлено в 12:22
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Политика
Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 13:41
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Обновлено в 09:56
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании
В момент появления сотрудников правопорядка мужчина попытался съесть деньги, полученные в качестве взятки, сообщается 9 января на сайте управления национальной полиции республики по региону.
Обновлено в 13:59
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Политика
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Футбол
Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»
Обновлено в 12:07
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено в 15:17
Политика
Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете
Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не смогли удалить приложение Facebook
Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Экспертиза подтвердила избиение Глушаковым своей супруги
Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков наносил своей жене Дарье телесные побои легкой степени, что доказала проведенная экспертиза МВД.
Обновлено в 11:29
Происшествия
ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора
По факту смерти бывшего сотрудника военной академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка.
Обновлено в 14:07