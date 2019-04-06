Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»RT на русском вчера в 16:05

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича. Нападающий забил на 5-й добавленной минуте.

Армия и оружие Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Происшествия В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Кино Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.

Политика Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Политика МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла В ведомстве Венгрии назвали отказ без объяснения причин "неприемлемым". Ранее МИД Австрии вызвал посла Украины.

Политика Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Общество Назван регион России с самым дорогим борщом "Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.

Транспорт Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Гаджеты Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone Журналисты издания PhoneArena заподозрили, что компания Apple экономит на камерах для своих iPhone.

Происшествия В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.