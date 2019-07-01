Футбольный клуб "Монако" выкупил у мадридского "Атлетико" права на атакующего полузащитника Желсона Мартинша. Вингер подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.

«Монако» выкупил у «Атлетико» права на Желсона Мартинша

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