Футбол
«Монако» выкупил у «Атлетико» права на Желсона МартиншаВести.Ru 04:20
Футбольный клуб "Монако" выкупил у мадридского "Атлетико" права на атакующего полузащитника Желсона Мартинша. Вингер подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
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В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
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Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
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Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Второй полет Ил-112В состоится в начале 2020 года
Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале следующего года.
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Супруга Николая Носкова Марина рассказала о его состоянии
Обновлено в 03:22
Спорт
Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023
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Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
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Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва
Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
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Армия и оружие
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Происшествия
У берегов Крыма на мель села яхта
Обновлено в 04:37
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика
Инвесторы подали в суд на Минфин США из-за санкций против Вексельберга
Несколько американских инвесторов, включая Эндрю Интратера (Andrew Intrater), двоюродного брата основного владельца ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, подали в суд на министерство финансов США, заявив, что санкции против Вексельберга представляют собой незаконный захват их активов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд Манхэттена.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский отправился с визитом в Канаду
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»
Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".
Обновлено в 03:53
Политика
Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге
Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.
Обновлено в 01:10
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Система оповещения о ЧС отсутствовала в одном из районов Иркутской области
Система экстренного оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации не была установлена в одном из районов Приангарья, который пострадал от паводка, сообщает прокуратура Иркутской области.
Обновлено в 03:45
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области
Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Политика
Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29