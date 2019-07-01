Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»Sports.ru 12:40

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
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«Атлетико» продал Мартинша в «Монако»

Sport24.ru12:53

«Монако» выкупил Мартиньша у «Атлетико»

Евро-футбол.ру13:22

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Sports.ru12:40

«Монако» выкупил Желсона Мартинша

Soccer.ru12:56

«Монако» заключил контракт с Мартиншем до 2024 года

Чемпионат12:55

«Монако» выкупил Желсона Мартинша

Спорт-Экспресс12:40

«Монако» выкупил Мартиньша у «Атлетико»

Бомбардир.ру13:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:52
Политика

Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:46
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»

В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Авто

Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector

Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено в 13:28
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Футбол

«Саутгемптон» выкупил у «Ливерпуля» права на Ингса

В минувшем сезоне Ингс выступал за «Саутгемптон» на правах аренды и провел 26 матчей, забив 8 мячей.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
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В Нижневартовске загорелся жилой дом

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Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Желсон Мартинш
Португальский футболист
Португальский футболист, вингер «Атлетико Мадрид», в настоящее время выступающий за клуб «Монако» на правах аренды, и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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