Футбол
«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»Sports.ru вчера в 12:40
Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:08
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области
За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва
Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, поднятая в месте, где водятся подобные грызуны, приводит к тому, что вирус попадает в воздух, вдыхая который, вместе с частицами пыли человек может запустить в свой организм и вирус, что и произошло в данном случае, который стал вторым в штате за этот год.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Челябинске парень с девушкой упали на дно карьера
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Транспорт
«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров
Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Путешествия
Туристы назвали самые бесполезные вещи для отпуска
Еще одной бесполезной вещью в туристических чемоданах является большая аптечка, за нее тоже проголосовали 9%. В большинстве случаев она совершенно не понадобится и только займет много места, но при этом не стоит полностью отказываться от лекарств, некоторые из них все-таки необходимо взять, исходя из собственного опыта и знаний о своем здоровье.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы
Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Иголки и массаж: как врачи выхаживают Николая Носкова
Напомним, в 2017 году Носков перенес инсульт, после чего врачи удалили ему тромб.
Обновлено в 00:00
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено вчера в 03:35
Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Общество
Иркутский губернатор: оперативные службы не предупредили власти о повышении уровня воды
Обновлено в 00:26
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47