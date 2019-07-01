Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Происшествия Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.

Происшествия Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Здоровье Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка Пыль, поднятая в месте, где водятся подобные грызуны, приводит к тому, что вирус попадает в воздух, вдыхая который, вместе с частицами пыли человек может запустить в свой организм и вирус, что и произошло в данном случае, который стал вторым в штате за этот год.

Экономика Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

Футбол Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив» Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Транспорт «Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.

Путешествия Туристы назвали самые бесполезные вещи для отпуска Еще одной бесполезной вещью в туристических чемоданах является большая аптечка, за нее тоже проголосовали 9%. В большинстве случаев она совершенно не понадобится и только займет много места, но при этом не стоит полностью отказываться от лекарств, некоторые из них все-таки необходимо взять, исходя из собственного опыта и знаний о своем здоровье.

Политика Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).

Шоу-бизнес Иголки и массаж: как врачи выхаживают Николая Носкова Напомним, в 2017 году Носков перенес инсульт, после чего врачи удалили ему тромб.

Футбол Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса» Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Недвижимость Квартиры россиян станут дороже Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».