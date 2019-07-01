Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»Sports.ru вчера в 12:40

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
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«Монако» выкупил у «Атлетико» полузащитника Мартинша

Матч ТВвчера в 19:30

«Монако» выкупил Желсона Мартинша

Спорт-Экспрессвчера в 12:40

«Монако» выкупил Мартиньша у «Атлетико»

Евро-футбол.рувчера в 13:22

«Монако» выкупил Желсона Мартинша

Soccer.ruвчера в 12:56

«Монако» заключил контракт с Мартиншем до 2024 года

Чемпионатвчера в 12:55

«Атлетико» продал Мартинша в «Монако»

Sport24.ruвчера в 12:53

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Sports.ruвчера в 12:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

Чиновники Башкирии ответили за срыв программы ремонта подъездов

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заинтересовался деятельностью регионального оператора по проведению ремонта.
Обновлено в 02:33
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Авто

Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета

Как выяснилось позже, погибший вероятнее всего выпал из отсека для шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного BMW X6

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Медведев: «Единая Россия» ощущает дефицит доверия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что партия "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан.
Обновлено 30 июня в 20:51
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В МЧС пообещали спасти дома жителей Тулуна

Глава МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов заявил, что сотрудники ведомства намерены спасти уцелевшие дома, которые образовали затор возле моста через реку Ию.
Обновлено в 02:50
Общество

На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников

На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено вчера в 12:52
Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Пропавшая на Урале в одном купальнике девушка найдена в состоянии шока

Обновлено в 01:53
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Желсон Мартинш
Португальский футболист
Португальский футболист, вингер «Атлетико Мадрид», в настоящее время выступающий за клуб «Монако» на правах аренды, и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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