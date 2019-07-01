Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»Sports.ru 12:40

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
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«Монако» заключил контракт с Мартиншем до 2024 года

Чемпионат12:55

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Sport24.ru12:53

«Монако» выкупил Мартиньша у «Атлетико»

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«Монако» выкупил Желсона Мартинша

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«Монако» выкупил у «Атлетико» полузащитника Мартинша

Матч ТВ19:30

«Монако» выкупил Желсона Мартинша

Спорт-Экспресс12:40

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Sports.ru12:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Футбол

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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
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ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
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Желсон Мартинш
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