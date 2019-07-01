Футбол
«Монако» выкупил Желсона МартиншаСпорт-Экспресс 12:40
"Монако" объявил о подписании контракта с полузащитником "Атлетико" Желсоном Мартиншем, который выступал на правах аренды за монегасков во второй половине сезона. Соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
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Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
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В Британии оценили российский беспилотник-сову
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В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
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Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
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Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
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«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.
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Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
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Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
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Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
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Авто
Fiat показал обновленный Fiat Ducato MY2020
Итальянская компания Fiat показала обновленную версию фургона Ducato с приставкой MY2020 в названии.
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Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года
Четвертое место среди россиян принадлежит основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову с $19,6 млрд (плюс $2,13 млрд с начала года).
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Происшествия
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
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Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР
Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53