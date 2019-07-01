Футбол

«Монако» выкупил Желсона МартиншаСпорт-Экспресс 12:40

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"Монако" объявил о подписании контракта с полузащитником "Атлетико" Желсоном Мартиншем, который выступал на правах аренды за монегасков во второй половине сезона. Соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года.
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