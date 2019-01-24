Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренеромRT на русском 14:14
Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности. Об этом сообщает официальный сайт коллектива. Исполняющим обязанности тренера назначен Франк Пасси.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Обновлено в 13:11
Спорт
Тарасова и Морозов назвали приемлемым прокат короткой программы на ЧЕ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, считают приемлемым выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Нальчике неизвестные напали на полицейских
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный с ножом напал на полицейского.
Обновлено в 12:02
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено в 10:14
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены
Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Ученые не стали переводить часы судного дня
Ученые из США не стали переводить часы судного дня, которые указывают на приближение мировой катастрофы.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети
В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Политика
В Renault определились с новым президентом вместо Карлоса Гона
Обновлено в 10:30
Происшествия
В администрации Нефтеюганска прошли обыски
Обновлено в 00:58
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Polestar показала новую информационно-развлекательную систему
В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Религия
Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей
Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Политика
Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США
Обновлено в 14:59
Происшествия
Экс-замминистру культуры Пирумову удвоили срок в колонии
«По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.» — приводит «Интерфакс» решение суда.
Обновлено в 04:58
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»
Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела», включая эксперта Ольгу Зеленину.
Обновлено в 14:42