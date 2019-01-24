«Монако» временно отстранил Анри от работы главного тренераРИА Новости вчера в 13:47

Футбольный клуб "Монако" временно отстранил Тьерри Анри от исполнения обязанностей главного тренера, сообщается на сайте команды. Анри возглавил "Монако" в октябре 2018 года, под его руководством команда одержала две победы в 12 матчах чемпионата Франции.

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Политика Политика Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву в ПАСЕ

Происшествия Происшествия Минпросвещения взяло на контроль ситуацию со стрельбой у школы Министерство просвещения России взяло на контроль ситуацию со стрельбой возле школы в Красноярском крае, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.

Общество Общество «Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.

Авто Авто Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.

Происшествия Происшествия В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

Происшествия Происшествия На северо-востоке Китая прогремел взрыв Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Происшествия Происшествия Неизвестные попытались сжечь московского школьника В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.

Технологии Технологии В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Общество Общество Штат работников московского метро вырос до 57 тыс. человек в 2018 году Штат сотрудников Московского метрополитена в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017 годом и составил 57 тыс. человек.

Происшествия Происшествия ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.

Экономика Экономика В России резко подорожала курица Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.

Единоборства Единоборства Емельяненко может сняться с боя с Бейдером 25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.

Авто Авто Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Общество Общество Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.

Происшествия Происшествия На Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве женщины-ветерана В Ставропольском крае задержали троих подозреваемых в убийстве 97-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.

Авто Авто Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России Эксперты в очередной раз проанализировали вторичный рынок России по результатам 2018 года и определили 10 самых популярных иномарок.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе

Авто Авто Ещё не построенный гиперкар Bugatti Divo появился в продаже Ещё не построенный гиперкар Bugatti Divo был выставлен на продажу в Германии, а точнее сказать продаётся место в очереди для заказа автомобиля, но это и не удивительно, так как всего будет построено 40 экземпляров модели.

Общество Общество Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.

Технологии Технологии Apple уволила более 200 своих сотрудников Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.

Происшествия Происшествия Спасенный штурман рассказал о моменте столкновения двух Су-34 Спасенный штурман одного из экипажей самолетов Су-34, столкнувшихся над Японским морем, рассказал о деталях аварии.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.

Общество Общество Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.

Политика Политика Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде Экс-советник Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун задержан в штате Флорида - минюст США.

Авто Авто В Калининграде начали выпускать седан Kia K900 Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.

Общество Общество Сбербанк сообщил о планах соединить новый офис с метро и МЦК Сбербанк ведет с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Москвы переговоры о соединении своего нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити» с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).

Транспорт Транспорт Люблинско-Дмитровская линия метро придет в поселок Северный

Политика Политика Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке — в двух минутах от полуночи.